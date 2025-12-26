Vandali in azione danneggiata di nuovo la Casa dell' Acqua
Nuovo raid alla Casa dell’Acqua di Mercato San Severino. Si tratta del settimo danneggiamento che subisce la struttura, dalla sua inaugurazione. L’episodio risale a pochi giorni fa. "Ma - si sfoga il sindaco Antonio Somma sui social - resta la rabbia per l’immotivata inciviltà sfogata contro un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
