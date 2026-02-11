Caltanissetta Violenza sessuale lesioni personali e maltrattamenti contro familiari

Una donna ha denunciato il marito, un uomo di 70 anni, accusato di averla aggredita più volte e di averla costretta a subire abusi sessuali. La polizia ha arrestato l’uomo, che ora si trova in carcere. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle accuse di maltrattamenti e lesioni personali. La famiglia si è affidata alle autorità, mentre la vittima si sta aiutando con supporto legale e psicologico.

Caltanissetta, escalation di violenza: 70enne in carcere per abusi familiari e sessuali. Caltanissetta è teatro di un caso di violenza domestica sfociata in arresto. Un uomo di 70 anni, già agli arresti domiciliari per maltrattamenti, è stato trasferito in custodia cautelare in carcere a seguito di ripetute violazioni delle misure restrittive e nuove aggressioni alla famiglia, che comprendono episodi di violenza sessuale e lesioni personali nei confronti della moglie. L’aggravamento della misura cautelare è avvenuto a febbraio 2026. La Squadra Mobile di Caltanissetta ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

