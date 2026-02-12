Condannato per rapina ricettazione e evasione | pregiudicato triestino al Coroneo

La polizia ha arrestato un pregiudicato triestino condannato per rapina, ricettazione e evasione. Gli agenti lo monitoravano da settimane, e quando il tribunale ha firmato l’autorizzazione all’arresto, sono intervenuti e l’hanno portato via. Ora si trova al Coroneo, in attesa di ulteriori sviluppi.

Il cumulo di pene per i diversi reati commessi negli anni gli ha aperto le porte del carcere. Si tratta di un cinquantasettenne noto alle forze dell'ordine Lo monitoravano da tempo e quando il tribunale ha dato il via libera per l'arresto sono andati a prenderlo. I carabinieri di Aurisina hanno arrestato un cinquantasettenne triestino destinatario di un cumulo di pene da scontare e non più rinviabile. L'uomo, finito in manette nei giorni scorsi, dovrà scontare oltre quattro anni di reclusione, frutto della lunga lista di condanne ricevute per numerosi reati commessi negli anni. Tra questi, oltre alla ricettazione e all'evasione dai domiciliari, c'era anche la rapina ai danni di una donna.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Sabato 14 dicembre si è verificata un'evasione dal carcere Coroneo, con dettagli emergenti riguardo ai nascondigli e alle modalità utilizzate dal detenuto.

