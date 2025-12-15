L' ora d' aria e le lenzuola nascoste | cosa sappiamo dell' evasione al Coroneo

Sabato 14 dicembre si è verificata un'evasione dal carcere Coroneo, con dettagli emergenti riguardo ai nascondigli e alle modalità utilizzate dal detenuto. Tra cortile, attese delle guardie e oggetti nascosti, si stanno delineando nuovi elementi che arricchiscono il quadro dell'episodio.

Il nascondiglio in cortile durante l'ora d'aria, la lunga attesa per il rientro delle guardie e le lenzuola nascoste: sono nuovi particolari che emergono sulla fuga del detenuto dal Coroneo nella giornata di ieri, domenica 14 dicembre. Allo stato attuale ancora nessuna traccia del 31enne. Triesteprima.it

