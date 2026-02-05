Picchiò un agente alla stazione Condannato a due anni di carcere
Un uomo arrestato alla stazione di Arezzo è stato condannato a due anni di carcere. Lo scorso 23 gennaio, l’uomo ha aggredito un agente durante un’intervento di routine. La vicenda si è conclusa con la condanna in tribunale, che ha deciso di applicare il rito abbreviato.
È stato condannato a due anni di reclusione, con rito abbreviato, l’uomo arrestato lo scorso 23 gennaio alla stazione di Arezzo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La sentenza, pronunciata dal giudice Michele Nisticò, arriva a poco più di un anno dal precedente episodio che aveva visto lo stesso cittadino del Gambia protagonista di un gesto eclatante: il lancio di un copertone in fiamme all’interno dell’atrio della questura di Arezzo, che aveva destato forte allarme e causato danni all’edificio. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la vicenda è iniziata all’interno di un treno fermo in stazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
