Bari 12 militanti di Casapound condannati per riorganizzazione del partito fascista

A Bari, 12 militanti di Casapound sono stati condannati per aver riorganizzato il partito fascista. Cinque di loro riceveranno un anno e sei mesi di carcere, mentre gli altri sette dovranno scontare due anni e sei mesi. La sentenza arriva dopo un procedimento lungo e complesso, che ha portato alla luce attività considerate illegali dalla giustizia italiana.

Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti baresi di Casapound per i reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e manifestazione fascista con privazione dei diritti politici per 5 anni. Sette di loro sono stati condannati anche per lesioni. Ai primi cinque è stata inflitta la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione; agli altri sette 2 anni e 6 mesi. Il processo riguarda l'aggressione del 21 settembre 2018 nel quartiere Libertà di Bari ai danni di alcuni manifestanti antifascisti di ritorno da un corteo organizzato 8 giorni dopo la visita dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bari, 12 militanti di Casapound condannati per riorganizzazione del partito fascista Approfondimenti su Bari 12 Casapound, 12 condanne a Bari per riorganizzazione del partito fascista Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti di CasaPound per aver riorganizzato il partito fascista e aver partecipato a manifestazioni fasciste. Processo CasaPound a Bari, 12 condanne per riorganizzazione del partito fascista. Prima sentenza in Italia che riconosce la violazione della legge Scelba Il Tribunale di Bari ha emesso una sentenza storica. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Bari 12 Argomenti discussi: Botte agli antirazzisti e ricostituzione del partito fascista, attesa a Bari per la sentenza su Casapound; Diciassette militanti di CasaPound Accusati di Neofascismo a Bari: oggi sentenza - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi; Diciassette militanti di CasaPound Accusati di Neofascismo a Bari: oggi sentenza; Il Bari non decolla: altro pareggio a reti inviolate contro lo Spezia. Processo CasaPound a Bari, 12 condanne per riorganizzazione del partito fascista. Prima sentenza in Italia che riconosce la violazione della legge ScelbaSette di loro condannati anche per lesioni. Il processo riguarda l’aggressione nel quartiere Libertà di Bari di alcuni manifestanti antifascisti ... quotidiano.net Processo CasaPound, 12 condanne a Bari per riorganizzazione del partito fascistaIl Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti baresi di CasaPound per i reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e manifestazione fascista con privazione dei diritti politici per cin ... huffingtonpost.it Militanti CasaPound a processo per neofascismo, domani sentenza a Bari. 17 a Bari accusati di riorganizzazione partito fascista, primo processo in Italia #ANSA - facebook.com facebook

