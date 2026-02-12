Concerto mostre e strucchi | il Carnevale delle Valli del Natisone

Il Carnevale nelle Valli del Natisone riempie di colori e rumore le strade. Tra musica, maschere e sfilate, le comunità si preparano a vivere un momento di festa che dura da secoli. Centinaia di persone si radunano per partecipare agli eventi, tra spettacoli e tradizioni antiche che si tramandano di generazione in generazione. La partecipazione è grande e l’atmosfera è di allegria contagiosa.

Carnevale è uno degli appuntamenti più sentiti nelle Valli del Natisone, dove i festeggiamenti di questa ricorrenza hanno radici antichissime. Ecco il programma degli eventi di quest'anno. Il Comune di Torreano e l'associazione Giovani al Centro Odv organizzano un concerto di musica corale con la partecipazione del coro La Voce della Valle Cai e coro Fogolar. L'evento sarà alle 20.30 Il Comune di San Pietro al Natisone è lieto di invitarvi a un viaggio emozionante tra i colori e le forme delle opere di Rosamaria Concetta! Un'occasione unica per immergersi nell'arte contemporanea all'interno della sede municipale.

