Tragedia del Natisone citato per responsabilità civile il Viminale
Si è tenuta una breve udienza, meno di cinque minuti, nel procedimento riguardante la tragedia del Natisone. Il Viminale è stato citato per responsabilità civile, segnando un nuovo passaggio in un caso che ha colpito profondamente la comunità. Restano numerosi aspetti da chiarire, mentre si attendono sviluppi su una vicenda che continua a suscitare grande attenzione e preoccupazione.
È durata meno di cinque minuti, come riporta l'Ansa, la nuova udienza sul caso della tragedia del Natisone. Soltanto il tempo che il giudice, Daniele Faleschini Barnaba, disponesse la citazione della responsabilità civile per il ministero dell'Interno e per Arcs, Azienda regionale di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
