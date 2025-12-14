Firenze Santissima Annuziata | concerto di Natale del Coro e dell’Orchestra dell’Università

A Firenze, presso la Basilica della Santissima Annunziata, si terrà un concerto di Natale organizzato dall’Università, con la partecipazione del Coro e dell’Orchestra dell’ateneo. L’evento vedrà la direzione musicale di Gabriele Centorbi e quella corale di Patrizio Paoli, offrendo un momento di musica e tradizione in occasione delle festività natalizie.

