Concerti tra arte e storia alla Rocca Albornoz | il programma

Dal 15 febbraio al 7 giugno, la Rocca Albornoz ospita una serie di concerti nella sala del mezzanino del Museo nazionale etrusco. L’evento, organizzato dall’Accademia degli svitati con il supporto della Direzione regionale musei nazionali Lazio, porta musica e arte sotto lo stesso tetto. Un’occasione per ascoltare buona musica in un contesto storico e suggestivo.

Dal 15 febbraio al 7 giugno la sala del mezzanino del Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz fa da cornice a una serie di concerti a cura dell'Accademia degli svitati, in collaborazione con la Direzione regionale musei nazionali Lazio.Il costo dei biglietti, acquistabili in loco, è di 10 euro.

Questa mattina a Sassoferrato, la Uil Marche ha inaugurato ufficialmente l’area giochi alla Rocca Albornoz.

Sabato 7 febbraio il Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz a Viterbo ospita il concerto

