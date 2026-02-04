Rocca Albornoz ospita il concerto Cantare l' amore Dalla tenerezza al tormento
Sabato 7 febbraio il Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz a Viterbo ospita il concerto
Al Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz di Viterbo, sabato 7 febbraio, è in programma il concerto “Cantare l'amore. Dalla tenerezza al tormento”. L'evento è un'occasione per valorizzare, conoscere e riscoprire il canto lirico.Protagonisti del viaggio musicale sono i soprani Zoe Papas e Olga.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
A Rocca Albornoz una visita guidata a tema sport: presente anche un'anfora non visibile al pubblico
"Radici e visioni": pittura, scultura e la statua di santa Rosa di Sinfonia d'archi in mostra a Rocca Albornoz
Argomenti discussi: Cantare l’amore. Dalla tenerezza al tormento, alla Rocca Albornoz di Viterbo un viaggio sentimentale tra arie e duetti lirici dall’800 al 900; Cantare l'amore al Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz arrivano le arie romantiche.
