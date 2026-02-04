Rocca Albornoz ospita il concerto Cantare l' amore Dalla tenerezza al tormento

Sabato 7 febbraio il Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz a Viterbo ospita il concerto

Al Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz di Viterbo, sabato 7 febbraio, è in programma il concerto “Cantare l'amore. Dalla tenerezza al tormento”. L'evento è un'occasione per valorizzare, conoscere e riscoprire il canto lirico.Protagonisti del viaggio musicale sono i soprani Zoe Papas e Olga.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Rocca Albornoz Viterbo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Rocca Albornoz Viterbo

Argomenti discussi: Cantare l’amore. Dalla tenerezza al tormento, alla Rocca Albornoz di Viterbo un viaggio sentimentale tra arie e duetti lirici dall’800 al 900; Cantare l'amore al Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz arrivano le arie romantiche.

Rocca ospita la mostra dei presepi Opere nella chiesa del SuffragioÈ stata inaugurata lo scorso 8 dicembre e rimarrà visibile fino all’8 gennaio: Ci sono oltre venti tipi di Natività Aperta lo scorso 8 dicembre nella chiesa del Suffragio, al centro di piazza ... ilrestodelcarlino.it

Buon pomeriggio da Spoleto (PG) Ponte delle Torri e Rocca Albornoziana Il Ponte delle Torri è un monumentale ponte-acquedotto medievale, lungo 236 metri e alto 80 metri, sostenuto da dieci arcate e unisce il Colle Sant'Elia con Monteluco. La Rocca Albor - facebook.com facebook

Umbria, Spoleto, Rocca Albornoziana x.com