Con l' inaugurazione dell' area giochi alla Rocca di Albornoz la Uil Marche ha aperto la fase pre congressuale

Questa mattina a Sassoferrato, la Uil Marche ha inaugurato ufficialmente l’area giochi alla Rocca Albornoz. Il taglio del nastro ha segnato la fine di una giornata importante, ricca di eventi e di significato per la comunità locale e l’intero Appennino marchigiano.

L'opera è stata possibile grazie all'impegno dell'Unione italiana lavoratori e di Confindustria. Durante l'incontro è stata ribadita l'importanza del tema "Lavoro e servizi: il nodo demografico delle aree" SASSOFERRATO – Il taglio del nastro all'area giochi della Rocca Albornoz è stato il gesto simbolico che ha chiuso al meglio una giornata densa di significati per Sassoferrato e per l'intero Appennino marchigiano. Le nuove altalene, accessibili anche ai bambini con disabilità, la torre con arrampicata e lo scivolo hanno restituito alla città uno spazio di socialità ferito dall'alluvione del 2022 e oggi nuovamente vivo grazie all'iniziativa della Uil Marche che qui ha indirizzato i fondi della sottoscrizione nazionale che sindacati e Confindustria avevano avviato a sostegno delle popolazioni colpite.

Ieri mattina, a Sassoferrato, si è svolta l’inaugurazione dei nuovi giochi nel parco Albornoz.

È stata inaugurata la nuova area giochi e fitness all'aperto di Villa

