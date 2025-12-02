Caritas Piacenza-Bobbio presenta l’Esortazione Dilexi te | incontro all’Auditorium Il Samaritano

Ilpiacenza.it | 2 dic 2025

La Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio invita la cittadinanza a una serata per scoprire l’Esortazione apostolica Dilexi te di Papa Leone sull’amore verso i poveri"Ti ho amato", martedì 9 dicembre 2025 alle ore 18,30 allAuditorium "Il Samaritano", via Pietro Giordani 14, Piacenza (con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

