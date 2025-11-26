Il globalista Papa Leone XVI va in Libano per la sua prima visita apostolica | ecco il vero motivo della sua scelta

Il modello libanese prevede scelte condivise tra i cristiani, gli sciiti e i sunniti che si dividono i vertici delle istituzioni. E dimostra così che esiste un'alternativa alla spaccatura confessionale. Cosa che a Netanyahu non piace per niente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il globalista, Papa Leone XVI va in Libano per la sua prima visita apostolica: ecco il vero motivo della sua scelta

Scopri altri approfondimenti

“Stranamente, non abbiamo mai avuto più informazioni di adesso, ma continuiamo a non sapere che cosa succede.” Papa Francesco. - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XVI va in Libano per la sua prima visita apostolica: ecco il vero motivo della sua scelta - Questo articolo sul fatto che Papa Leone XIV va in Libano è pubblicato sul numero 49 di Vanity Fair in edicola fino al 2 dicembre 2025 Perché proprio il Libano? Scrive vanityfair.it

Papa Leone incontra alcune vittime di violenza e l’associazione Usa per la loro tutela. La Rete L’Abuso: “Non coinvolti gli italiani” - Il Pontefice ha visto gli attivisti dell’Eca, l’Ending Clergy Abuse, rete attiva soprattutto negli Stati Uniti. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Papa, incontro al Colosseo per la pace: “Mai la guerra è santa, basta slogan religiosi di odio” - “Abbiamo pregato per la pace secondo le nostre diverse tradizioni religiose e ora ci siamo raccolti insieme per lanciare un messaggio di riconciliazione”, ha detto il Papa nel discorso che ha ... repubblica.it scrive