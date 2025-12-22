Jeep protagonista di 105XMasters Winter Tour con Avenger e nuova compass

TORINO (ITALPRESS) – Se c’è un ingrediente che il Winter Tour di 105XMasters non poteva farsi mancare è lo spirito avventuroso di Jeep che accompagna ormai il tour invernale da ben nove anni. Memore del successo delle scorse edizioni, il pubblico è pronto a vivere emozioni forti allo stand Jeep, che porterà una dose extra di adrenalina nelle tappe di Sestriere (28 e 29 dicembre), Bardonecchia (31 gennaio e 1° febbraio), Prato Nevoso (21 e 22 febbraio), Cavalese (7 e 8 marzo) e Courmayeur (14 e 15 marzo), e che ospiterà Nuova Compass, il SUV disegnato, ingegnerizzato e prodotto in Italia che si pone come nuovo riferimento del cruciale segmento C-SUV, e Avenger, il SUV più venduto d’Italia, pronto per essere testato da chi deciderà di partecipare all’evento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Trenitalia è Official Green Carrier del 105XMasters Winter Tour 2026.

