Comunicato Stampa | CRV - Presidente del Consiglio regionale Zaia | Buon lavoro a Forcolin e Maltauro

“A Gianluca Forcolin e a Jacopo Maltauro, i due neo vicesegretari regionali di Forza Italia, auguro buon lavoro, nella convinzione che l'esperienza amministrativa, la capacità organizzativa e l'impegno maturato nei rispettivi percorsi politici possano rappresentare un contributo significativo all'attività istituzionale, a quella del partito e al rafforzamento del dialogo con i rispettivi territori”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

