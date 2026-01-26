Furti sulle auto parcheggiate a Pianoscarano arrestato 24enne viterbese

Un giovane di 24 anni di Viterbo è stato arrestato dalla polizia nelle vicinanze di Pianoscarano, sospettato di aver commesso furti e atti di scasso su veicoli parcheggiati. Le indagini sono scaturite da recenti segnalazioni di auto danneggiate nella zona. L'intervento ha portato all'identificazione e all'arresto del sospettato, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nell'area.

Auto scassinate e furti, la polizia ha arrestato un 24enne di Viterbo per i raid tra le auto parcheggiate a Pianoscarano. Nella giornata di domenica 25 gennaio, la sala operativa della questura è stata allertata da un cittadino che ha segnalato la presenza di un individuo, in abiti scuri, intento a scassinare le portiere delle auto in sosta in via Capone. Alla vista degli agenti, il giovane è sceso dal veicolo con in mano una borsa contenente alcuni documenti, tra i quali la carta di circolazione di quell'auto e altri intestati a terze persone e asportati poco prima da un'altra auto parcheggiata nella zona.

