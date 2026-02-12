La campionessa olimpica Compagnoni esprime sorpresa per la scelta di lasciare fuori altri atleti dalla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026. La sua frase è chiara: “Thoeni era l’ultimo tedoforo, ci stava. Ma non capisco perché altri siano stati esclusi”. La triplice medaglia d’oro si dice dispiaciuta anche per la mancata partecipazione della Valtellina, che avrebbe meritato di essere presente.

Il legame con l’Olimpiade è forte e va oltre il tempo. È fatto di tre ori olimpici in tre diverse edizioni dei Giochi (più un argento, impresa non da tutti insomma), ma è fatto pure di una profonda cultura sportiva, un desiderio di promuovere e diffondere i valori che la competizione a cinque cerchi porta con sé. Anche per questo una leggenda dello sci come Deborah Compagnoni nel 2021 è stata chiamata dalla Fondazione Milano Cortina tra i primissimi ambassador di questa avventura italiana. Anche per questo ("e per il suo impegno a favore della comunità"), grazie anche alla Odv "Sciare per la Vita" che porta avanti dal 2002, Coca-Cola l’ha scelta assieme a Mahmood per lanciare il viaggio della fiamma in italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Compagnoni: "Thoeni ultimo tedoforo? Ci stava. Ma non mi spiego perché altri siano stati lasciati fuori"

Manca poco all'inizio della Cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

A poche ore dalla cerimonia di apertura, il grande punto interrogativo resta sul nome dell'ultimo tedoforo.

