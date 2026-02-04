Manca poco all’inizio della Cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La domanda che tutti si fanno è chi sarà l’ultimo tedoforo a portare la fiaccola. Tra i nomi in pole position ci sono Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, due leggende dello sci italiano. L’attesa cresce, mentre il countdown continua e il pubblico si prepara a vivere un momento indimenticabile, tra emozioni e sogni olimpici.

È l’ora sospesa in cui il tempo trattiene il respiro. L’Italia si prepara ad accogliere il fuoco dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 (venerdì 6 febbraio ore 20:00), e nell’aria c’è quella vibrazione rara che appartiene solo ai momenti destinati a restare. Non è ancora l’inizio delle gare che assegneranno le medaglie, non è ancora la sfida sul ghiaccio o sulla neve: è l’attimo prima, quello in cui la Storia sceglie un volto, un passo, una mano pronta ad accendere il futuro. Il viaggio della fiamma giunge al suo compimento come un poema che cerca il suo ultimo verso. Dopo aver attraversato montagne e città, silenzi e applausi, il fuoco olimpico attende il suo ultimo custode. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi sarà l’ultimo tedoforo alla Cerimonia d’apertura? Alberto Tomba e Deborah Compagnoni in pole

Questa mattina, Tomba e Compagnoni sono stati gli ultimi a portare la torcia olimpica.

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina, prevista il 6 febbraio allo stadio di San Siro, non sarà presente Donald Trump.

