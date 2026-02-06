Milano Cortina ‘rebus’ ultimo tedoforo Da Tomba e Compagnoni a Goggia chi accenderà i due bracieri alle Olimpiadi

A poche ore dalla cerimonia di apertura, il grande punto interrogativo resta sul nome dell’ultimo tedoforo. Da Tomba a Compagnoni, passando per Goggia, tutti i possibili candidati sono al centro di voci e scommesse. La scelta finale ancora non si sa, ma l’attesa cresce mentre si avvicina il momento di accendere i due bracieri e dare il via ufficiale ai Giochi.

(Adnkronos) – A poche ore dal via di Milano Cortina 2026, l’attesa è tutta per la cerimonia di apertura. Lo show inaugurale, ‘diffuso’ (come questa particolare edizione delle Olimpiadi) su più territori. Da Milano a Cortina, passando per Livigno e Predazzo. In attesa dell'inizio dell'evento, gli appassionati hanno però un unico grande dubbio. Chi saranno.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Milano Cortina

Manca poco all’inizio della Cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Arrivano le prime indiscrezioni sugli ultimi tedofori delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Come funziona il bidet?, il rebus per gli americani alle Olimpiadi; La notte olimpica di Milano fra capi di Stato e opera pop (in playback): Mariah Carey, la Turandot e il rebus Ghali; Le strade chiuse a Milano per le Olimpiadi: la guida alla viabilità, i negozi non raggiungibili, i parcheggi vietati; Valentino, rebus eredità: in cinque a contendersela. Spunta il conto segreto nella stessa banca della regina Elisabetta.

Come funziona il bidet?, il rebus per gli americani alle Olimpiadi(Adnkronos) - E questo cos'è?. Un oggetto spiazza gli americani - atleti e giornalisti - alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il bidet. Il sanitario, poco diffuso negli Stati Uniti, a quanto pare ... msn.com

Milano-Cortina 2026, per gli stranieri il bidet è un vero enigmaIl bidet conquista gli stranieri a Milano-Cortina 2026: atleti e giornalisti condividono sui social dubbi su come funzioni e stupore, trasformandolo in un fenomeno virale ... 105.net

Pronti a vivere le emozioni di Milano-Cortina 2026 insieme a noi RDS 100% Grandi Successi è Official Entertainment Partner di Casa Italia, il luogo simbolo del CONI dedicato agli atleti italiani. Milano, Cortina e Livigno: tre location iconiche diventeran facebook

#MilanoCortina, dove vedere le #Olimpiadi Invernali 2026 in tv e in streaming x.com