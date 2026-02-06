Milano Cortina ‘rebus’ ultimo tedoforo Da Tomba e Compagnoni a Goggia chi accenderà i due bracieri alle Olimpiadi
A poche ore dalla cerimonia di apertura, il grande punto interrogativo resta sul nome dell’ultimo tedoforo. Da Tomba a Compagnoni, passando per Goggia, tutti i possibili candidati sono al centro di voci e scommesse. La scelta finale ancora non si sa, ma l’attesa cresce mentre si avvicina il momento di accendere i due bracieri e dare il via ufficiale ai Giochi.
(Adnkronos) – A poche ore dal via di Milano Cortina 2026, l’attesa è tutta per la cerimonia di apertura. Lo show inaugurale, ‘diffuso’ (come questa particolare edizione delle Olimpiadi) su più territori. Da Milano a Cortina, passando per Livigno e Predazzo. In attesa dell'inizio dell'evento, gli appassionati hanno però un unico grande dubbio. Chi saranno.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Chi sarà l’ultimo tedoforo alla Cerimonia d’apertura? Alberto Tomba e Deborah Compagnoni in pole
Manca poco all’inizio della Cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
Alberto Tomba-Deborah Compagnoni a Milano, Sofia Goggia e Gustavo Thoeni a Cortina: le indiscrezioni sugli ultimi tedofori
Arrivano le prime indiscrezioni sugli ultimi tedofori delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.
