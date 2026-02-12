Modena-Carrarese sabato 14 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 14 febbraio 2026 alle 15:00, al stadio Braglia di Modena, si gioca la partita tra Modena e Carrarese. La sfida è importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in classifica. La squadra di casa si prepara a scendere in campo con determinazione dopo aver conquistato alcune vittorie nelle ultime settimane. La Carrarese, invece, punta a ottenere un risultato positivo in trasferta per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Nel programma della 25esima giornata della Serie B si disputa anche la partita tra Modena e Carrarese, con fischio d’inizio sabato pomeriggio al Braglia. I padroni di casa del Modena sono in piena zona playoff grazie all’ultima vittoria sul campo della capolista Venezia, con cui hanno interrotto la serie negativa. Gli emiliani, allenati da mister. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Carrarese, Calabro: A Modena voglio l'intensità di chi vuole a tutti i costi tornare a far puntiLa sconfitta contro il Padova è ormai archiviata, e la testa è volta all'impegno contro il Modena, che vedrà la Carrarese in. tuttomercatoweb.com

Infortuni di Pyyhtiä e Sersanti, importanza della gara contro la Carrarese e ambiente compatto: le dichiarazioni dell’allenatore del Modena, Andrea Sottil, in conferenza stampa #ParlandodiSport #ModenaFC #calcio #SerieB #Modena facebook