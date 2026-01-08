Como-Bologna sabato 10 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00 si sfidano Como e Bologna, due squadre in fasi diverse della stagione. L'incontro allo Stadio Sinigaglia segna l'inizio del girone di ritorno, offrendo spunti su formazioni, quote e pronostici. Una partita da seguire con attenzione per comprendere le dinamiche di questa fase del campionato e le possibili evoluzioni delle due compagini.

Como e Bologna vivono un momento differente e si trovano di fronte al Sinigaglia per cominciare il girone di ritorno. I lariani sono reduci da tre vittorie di fila contro Udinese, Lecce e Pisa, ottenute tutte senza subire gol. La squadra di Fabregas continua a tenere testa alle concorrenti nella lotta per in posto in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Como-Bologna (sabato 10 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Genoa-Pisa (sabato 03 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Sassuolo-Parma (sabato 03 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Como-Bologna, le info trasferta; Il calendario delle big di A a inizio 2026: la Juve sogna la rimonta; Bologna-Atalanta, scontro diretto per l'Europa; A Bologna ci sarà un nuovo corteo per Maduro e per il Venezuela. Como-Bologna: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - Scontro diretto per l’Europa al Sinigaglia tra Como e Bologna nella 20ª giornata di Serie A. msn.com

Como-Bologna: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 20ª giornata di Serie A. fantacalcio.it

Como-Bologna, le info trasferta - Dopo la trasferta vietata a Roma, e qualche restrizione per Milano, i tifosi rossoblù potranno di nuovo riprendere il loro pieno esodo sabato 10 gennaio quando il Bologna salirà al Sinigaglia per ... msn.com

#ComoBFC #ComoBologna #Como #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #Casteldebole #allenamento #Skorupski #Bernardeschi #calcio #SerieAEnilive x.com

I 2 piccoli tifosi Andrea e Federico analizzano Pisa - Como e danno appuntamento in curva Como sabato per Como - Bologna ore 15 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.