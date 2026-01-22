Como-Torino sabato 24 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Como e Torino, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00 allo Stadio Sinigaglia, rappresenta un importante appuntamento di metà stagione. Analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulle possibilità di entrambe le squadre in vista di questa sfida. Un confronto che potrebbe avere ripercussioni sulla classifica e sulle ambizioni europee di entrambe le compagini.

Il Como vuole continuare la propria corsa verso un posto nelle coppe europee e il prossimo ostacolo è il Torino, che arriva al Sinigaglia sabato pomeriggio. I lariani sono reduci da una vittoria convincente e anche esaltante per 0-3 all’Olimpico contro la Lazio, con la quale si sono messi alle spalle il ko contro il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Argomenti discussi: Como-Torino: info e biglietti; Como–Torino, scatta l’ordinanza: stop a superalcolici e vetro attorno allo stadio; Serie A, anticipi e posticipi fino alla 24^ giornata; Roma a Torino per la rivincita e la Champions.

Probabili formazioni Como-Torino: Baturina insidia Douviks, insegue ZapataProbabili formazioni Como Torino - Le possibili scelte di Fabregas e Baroni per Como-Torino della 22^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Como–Torino, scatta l’ordinanza: stop a superalcolici e vetro attorno allo stadioIn vista dell’incontro di calcio Como 1907 – Torino FC, in programma sabato 24 gennaio alle 15 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha firmato un’ordinanza ... quicomo.it

Sabato Como-Torino Corsi e ricorsi storici della sfida allo stadio Sinigaglia Designato l'arbitro: sarà Feliciani di Teramo - facebook.com facebook

DESIGNAZIONI ARBITRALI GIORNATA 22 #SERIEA Inter-Pisa: Marcenaro Como-Torino: Feliciani Fiorentina-Cagliari: Guida Lecce-Lazio: Chiffi Sassuolo-Cremonese: Collu Atalanta-Parma: Sacchi Genoa-Bologna: Maresca Juventus-Napoli: Mariani Roma- x.com