Commento denigratorio a una foto di una influencer | richiesto risarcimento a donna valdianese

Un commento offensivo lasciato su una pagina di un’influencer nota potrebbe portare a una richiesta di risarcimento per una donna del Vallo di Diano. La questione riguarda un commento denigratorio che ha attirato l’attenzione e ora potrebbe avere conseguenze legali.

Un commento offensivo pubblicato sulla pagina sponsorizzata di una nota influencer rischia di costare caro a una cittadina del Vallo di Diano. La donna, scorrendo le storie sui social, si è imbattuta in un profilo suggerito appartenente a una ragazza molto seguita (circa 500.000 follower). Dopo aver letto alcune dichiarazioni della giovane, la cittadina valdianese ha risposto pubblicamente apostrofando l’influencer con toni pesanti. Poche settimane dopo, alla donna è stata notificata una richiesta di risarcimento danni per "diffamazione aggravata" pari a circa 10.000 euro, avanzata in sede civile.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Valdianese Influencer

Una donna anziana è rimasta ferita dopo il crollo di un solaio in una casa di una traversa di via Nazionale Adriatica Nord a Pescara.

Andrea Iannone ha commentato l’ultimo post di Rocío Muñoz Morales con la frase: «Sono per il flamenco».

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Valdianese Influencer

Qualche giorno fa, un utente ha lasciato un commento negativo e denigratorio sotto il video in cui parlavamo del nostro olio al peperoncino, prodotto con l’Habanero. Ambrogio oggi spiega chiaramente le motivazioni alla base delle nostre scelte, sfatando le - facebook.com facebook