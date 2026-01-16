Andrea Iannone e il commento a una foto di Rocío Muñoz Morales

Andrea Iannone ha commentato l’ultimo post di Rocío Muñoz Morales con la frase: «Sono per il flamenco». Un commento semplice e diretto che sottolinea il suo apprezzamento, senza eccessi o enfasi. La sua frase si inserisce in un contesto di conversazione leggera, dimostrando interesse e rispetto nei confronti dell’attrice e della cultura che rappresenta.

Una frase sotto l'ultimo post Instagram dell'attrice da parte del pilota di Moto GP: «Sono per il flamenco». Il tutto dopo la recente paparazzata dei due in un relais in Franciacorta. E il gossip di una possibile frequentazione diventa sempre più (anche se, per ora, non c'è nulla di ufficiale) Un commento di complicità, scritto in spagnolo e accompagnato da un'emoji, è bastato per riaccendere i riflettori su una delle indiscrezioni più chiacchierate degli ultimi giorni. Il pilota di Moto GP Andrea Iannone, 36 anni, ha commentato le ultime foto condivise su Instagram dalla modella e attrice spagnola Rocío Muñoz Morales, 37 anni, con la frase «Yo soy por el flamenco».

