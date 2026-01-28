Crolla solaio in una casa di via Nazionale Adriatica Nord ferita una donna FOTO

Una donna anziana è rimasta ferita dopo il crollo di un solaio in una casa di una traversa di via Nazionale Adriatica Nord a Pescara. La fuga di calcinacci ha lasciato sotto le macerie la pensionata, che è stata soccorsa dai vigili del fuoco e portata in ospedale. Per fortuna, il suo stato non sembra grave. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per accertare le cause del cedimento.

Il grave incidente si è verificato in un'abitazione di Pescara nella tarda mattinata di mercoledì 28 gennaio: sui posto soccorritori, vigili del fuoco e forze dell'ordine Grande paura e una donna anziana sotto alle macerie in una casa di una traversa di via Nazionale Adriatica Nord a Pescara per il crollo improvviso di un solaio.L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 11 di mercoledì 28 gennaio. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine. Al momento, in base alle prime informazioni, ci sarebbe una persona rimasta ferita e i vigili del fuoco stanno provando a liberarla.

