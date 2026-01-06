Comitato pro e contro la Nuova Pescara | fissata la data del confronto a Spoltore
Il 10 gennaio, presso la sala consiliare di Spoltore, si terrà un confronto tra i comitati pro e contro la Nuova Pescara. L'incontro, che inizierà alle 10.30, rappresenta un’occasione per discutere le diverse posizioni sulla proposta di fusione tra i Comuni coinvolti. Un momento di confronto pubblico, finalizzato a chiarire dubbi e approfondire le motivazioni di entrambe le parti in modo sereno e informato.
Il 10 gennaio la sala consiliare del Comune di Spoltore, a partire dalle 10.30, sarà “l’arena” del confronto tra i due comitati cittadini nati sulla Nuova Pescara: quello che ne sostiene la costituzione e quello che, invece, chiede di abbandonare il progetto di fusione di cui proprio Spoltore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: A Spoltore nasce il comitato del "No" alla Nuova Pescara: quello del "Sì" lo invita a un confronto pubblico
Leggi anche: Il comitato del "sì" alla Nuova Pescara di Spoltore: "Nessun riscontro da quello del 'no' per un confronto, di cosa ha paura?"
