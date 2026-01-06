Comitato pro e contro la Nuova Pescara | fissata la data del confronto a Spoltore

Il 10 gennaio, presso la sala consiliare di Spoltore, si terrà un confronto tra i comitati pro e contro la Nuova Pescara. L'incontro, che inizierà alle 10.30, rappresenta un’occasione per discutere le diverse posizioni sulla proposta di fusione tra i Comuni coinvolti. Un momento di confronto pubblico, finalizzato a chiarire dubbi e approfondire le motivazioni di entrambe le parti in modo sereno e informato.

