Matricciani Spoltore pronto a chiedere l' interruzione del processo di fusione | L' idea della Nuova Pescara è superata

Matricciani di Spoltore annuncia la volontà di chiedere l’interruzione del processo di fusione, ritenendo che l’idea di una Nuova Pescara sia ormai superata. Secondo le sue dichiarazioni, questa proposta non rispecchia più le esigenze e le istanze della comunità locale, rendendo quindi necessario rivalutare il percorso avviato. Questa posizione sottolinea un cambiamento nel dibattito sulla riforma territoriale nella zona.

