Violenza sulle donne smontare la ‘vittimizzazione secondaria’ | inaugurata la mostra Com’eri vestita?

Cesenatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 novembre, nella piazza interna della Biblioteca Malatestiana di Cesena, è stata inaugurata la mostraComeri vestita?’, l’iniziativa, patrocinata da Comune di Cesena e Ausl della Romagna, che trae ispirazione dal progetto originario ‘What Were You Wearing?’. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Violenza sulle donne, registro pubblico dei condannati e Tso per i denunciati - Così, dopo il via libera in prima lettura del disegno di legge governativo che introduce il reato di femminicidio, Palazzo Madama si prepara ora a esaminare un altro testo, di iniziativa parlamentare, ... Come scrive ilmessaggero.it

Violenza donne: Roccella, prorogati di 1 anno requisiti centri e case rifugio - violenza e le case rifugio, dove trovano supporto e accoglienza le donne vittime di violenza, non ... Scrive ilsole24ore.com

Violenza sulle donne: i dati Oms e le linee d’azione per contenere il fenomeno che interessa una donna su tre nel mondo - In tutto il mondo, quasi un terzo (30%) delle donne che hanno avuto una relazione riferisce di aver subito qualche forma di violenza ... Secondo quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Donne Smontare 8216vittimizzazione