Violenza sulle donne smontare la ‘vittimizzazione secondaria’ | inaugurata la mostra Com’eri vestita?

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 novembre, nella piazza interna della Biblioteca Malatestiana di Cesena, è stata inaugurata la mostra ‘Com’eri vestita?’, l’iniziativa, patrocinata da Comune di Cesena e Ausl della Romagna, che trae ispirazione dal progetto originario ‘What Were You Wearing?’. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Oggi, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne Oggi celebriamo (si fa per dire) la giornata internazionale dedicata al contrasto alla violenza di genere. E dico si fa per dire perché, nonostante i riflettori accesi, la situazione nel n - facebook.com Vai su Facebook

La violenza sulle #donne non è un fatto privato, non è un destino, non è un problema “di qualcun altro”. È una battaglia che riguarda tutti. E che dobbiamo affrontare con coraggio, con serietà, con fermezza. Ogni donna che vive nella paura è una sconfitta per l Vai su X

Violenza sulle donne, registro pubblico dei condannati e Tso per i denunciati - Così, dopo il via libera in prima lettura del disegno di legge governativo che introduce il reato di femminicidio, Palazzo Madama si prepara ora a esaminare un altro testo, di iniziativa parlamentare, ... Come scrive ilmessaggero.it

Violenza donne: Roccella, prorogati di 1 anno requisiti centri e case rifugio - violenza e le case rifugio, dove trovano supporto e accoglienza le donne vittime di violenza, non ... Scrive ilsole24ore.com

Violenza sulle donne: i dati Oms e le linee d’azione per contenere il fenomeno che interessa una donna su tre nel mondo - In tutto il mondo, quasi un terzo (30%) delle donne che hanno avuto una relazione riferisce di aver subito qualche forma di violenza ... Secondo quotidianosanita.it