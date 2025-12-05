Com' eri vestita? la mostra che rompe il silenzio sulla violenza e gli stereotipi
Anche a Savignano sul Rubicone, dopo Cesena, fa tappa la mostra “Com’eri vestita?” promossa in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'esposizione, organizzata dal Centro donna Centro antiviolenza del Comune di Cesena, gestito in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
