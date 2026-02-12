Come e perché abbiamo perso lo spirito critico

Molti giornalisti oggi tendono a limitarsi a lanciare una domanda e a osservare cosa succede. Raramente si spingono oltre, restando in disparte mentre si formano le risposte. Questa tecnica semplice, che ricorda un sasso gettato nello stagno, ha portato a perdere un po’ di quello spirito critico che dovrebbe caratterizzare il mestiere. Alla fine, si rischia di fare domande senza approfondire, senza cercare di capire oltre le apparenze.

Nelle interviste ciascun giornalista sfodera la sua tecnica; di solito resta un po' sull'uscio a guardare che succede dopo aver buttato lì una domanda, magari antipatica, come si fa con un sasso gettato in uno stagno aspettando di vedere i cerchi. Ci sono poi libri-intervista che invece sono lunghe conversazioni, come Il silenzio dell'opinione pubblica di Ezio Mauro e Zygmunt Bauman (Feltrinelli, p. 80, € 10), in cui il pensatore ebreo polacco riprende per sommi capi i punti fermi della sua riflessione guidato – nel lontano 2014 - da Ezio Mauro. Ricapitoliamo: Zygmunt Bauman, sociologo scomparso nel 2017, è il teorico della società liquida, un flusso magmatico in movimento in cui nulla è stabile e certo.

