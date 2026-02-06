Riccardo Lucchetti, responsabile del Valdichiana Designer Village, ha parlato dell’importanza di investire sui giovani. Durante il Campionato di Giornalismo de La Nazione, ha sottolineato come credere nei giovani sia un modo per costruire il futuro della zona. La manifestazione si tiene proprio in questa realtà, che vuole essere una “palestra” di pensiero critico per i ragazzi.

"Credere nei giovani significa investire nel futuro del territorio ". Con queste parole Riccardo Lucchetti, center manager del Valdichiana Designer Village, spiega il senso del sostegno al Campionato di Giornalismo de La Nazione. "Il giornale – sottolinea – non è solo un mezzo per leggere le notizie: è una palestra di pensiero, uno strumento che aiuta a sviluppare spirito critico e capacità di analisi. Valori fondamentali per crescere come cittadini consapevoli". Il legame con il territorio è uno degli elementi al centro della scelta del Valdichiana Designer Village di affiancare il progetto. "Siamo una realtà profondamente radicata nel territorio che ci ospita e crediamo che le nuove generazioni debbano poter trovare opportunità per esprimersi e mettersi alla prova". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Una palestra per sviluppare spirito critico"

