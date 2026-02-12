’ColtiviAmo’ insieme un futuro sostenibile

Il mondo si prepara a cambiare rotta. I segnali del riscaldamento globale diventano sempre più chiari e non si può più aspettare. Ora si sceglie di agire subito, di mettere in campo azioni concrete per tutelare il pianeta. È il momento di passare dalle parole ai fatti, perché il futuro dipende anche da quello che facciamo oggi.

Il nostro pianeta è in pericolo,i segni del cambiamento climatico sono sempre più evidenti.È giunto dunque il momento di agire con decisione.Uno degli obiettivi chiave è mettere la natura al centro della nostra vita,stimolando tutti insieme un senso di rispetto e responsabilità verso l’ambiente in cui viviamo.Il nostro Istituto da anni porta avanti iniziative miranti a sensibilizzare i ragazzi sul tema della tutela dell’ambiente,ponendo l’accento sull’assunzione di comportamenti virtuosi.La prima parte dell’anno scolastico in corso, è stata dedicata ad alcune iniziative che hanno messo in evidenza l’importanza dell’educazione ambientale,consentendo ai giovani studenti di valorizzare il concetto di bene comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

