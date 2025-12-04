In un contesto in cui investitori e mercati finanziari valutano le aziende anche per le loro prestazioni ESG (Environmental, Social, Governance), persino componenti tecnici come le guarnizioni industriali avanzate giocano un ruolo chiave. Le aziende sono sotto pressione per adottare soluzioni produttive e materiali più ecologici, garantendo al contempo alta performance e sicurezza. Tecnopolimeri avanzati: prestazioni elevate e minore impatto ambientale. Le guarnizioni industriali moderne sono spesso realizzate in materiali tecnoplastici avanzati (tecnopolimeri) ed elastomeri ad alte prestazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Guarnizioni e sostenibilità: strategie per un futuro sostenibile