Cavaso e Castelcucco insieme | un nuovo comune nel Trevigiano per servizi più efficienti e futuro sostenibile

La fusione tra Cavaso del Tomba e Castelcucco è ufficiale. I due paesi del Trevigiano si uniscono per offrire servizi migliori e puntare su un futuro più sostenibile. La decisione è stata presa dopo mesi di discussioni e incontri pubblici, con l’obiettivo di rafforzare il territorio e ottimizzare le risorse. Ora, cittadini e amministrazioni si preparano a lavorare insieme in un nuovo comune, più grande e più efficiente.

La fusione tra i comuni di Cavaso del Tomba e Castelcucco è realtà, aprendo un nuovo capitolo per il territorio della Marca Trevigiana. L’accordo, raggiunto dopo un’attenta valutazione e un percorso condiviso, mira a rafforzare i servizi offerti alla cittadinanza e a fronteggiare le sfide poste dalla diminuzione delle risorse pubbliche e dal progressivo declino demografico che caratterizza molte aree del Paese. La richiesta di avvio del processo di accorpamento è già stata formalmente presentata alla Regione, segnando un passo decisivo verso un futuro comune per le due comunità. Questo sviluppo si inserisce in un contesto più ampio di riorganizzazione territoriale che sta interessando l’intera provincia di Treviso, con altri esempi significativi come il processo di aggregazione tra Fregona e Sarmede.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cavaso Castelcucco

A Napoli si è svolta la seconda tappa del roadshow “FiberCop per lo sviluppo dei territori”, un'iniziativa di Anci e FiberCop finalizzata a promuovere una connessione più diffusa e servizi pubblici più efficienti nelle città italiane.

I sindaci di Cavaso e Castelcucco hanno deciso di portare avanti il referendum sulla fusione dei due comuni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cavaso Castelcucco

Argomenti discussi: Cavaso e Castelcucco, fusione tra i due Comuni: inizia l'iter per arrivare al referendum; Stadio Tenni, vertice tra Comune e Treviso Fbc: Sarà pronto per poter giocare la Serie C; Incendio all’asilo di Campigo, l'appello della dirigente scolastica alla cittadinanza: Donate materiale didattico; Cade in monopattino e sbatte la testa sul marciapiede, 15enne in coma: è gravissimo. Non indossava il casco.

CAVASO DEL TOMBA | CAVASO E CASTELCUCCO: «FUSIONI INEVITABILI PER FAR FUNZIONARE I COMUNI»06/02/2026 CAVASO DEL TOMBA – Novita’ dai Comuni della Pedemontana del Grappa. Cavaso del Tomba e Castelcucco hanno annunciato che ad aprile ci saranno le delibere per arrivare in autunno alla fusione ... antennatre.medianordest.it

Cavaso e Castelcucco, fusione tra i due Comuni: inizia l'iter per arrivare al referendumCAVASO-CASTELCUCCO - Un unico Comune da 5.200 abitanti che unisca Cavaso e Castelcucco. È questa la proposta che hanno deciso di portare avanti i rispettivi sindaci, Gino Rugolo ... ilgazzettino.it

UN GIORNO CON CANOVA Stamattina ho tenuto, nella media statale di Possagno-Cavaso (quella ospitata nel glorioso Collegio Canova) una lectio introduttiva al Giorno con Canova, una delle iniziativa educative più significative nel panorama canoviano loc facebook