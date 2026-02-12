Colpa dei… Cuori | la serie Rai chiude con triplice appuntamento contro il finale di Garko e Safroncik

La Rai ha deciso di chiudere in anticipo la terza stagione di Cuori. Le ultime tre puntate, finora non trasmesse, andranno in onda in una settimana, dal 15 al 17 febbraio, in prima serata. La decisione sorprende i fan, soprattutto perché la programmazione è stata modificata all’ultimo momento. La serie resterà in onda per pochi giorni, lasciando spazio ad altre trasmissioni. Nel frattempo, il pubblico aspetta di scoprire come finirà la storia, mentre gli ultimi episodi sono stati annunciati senza preavviso.

La Rai cambia la programmazione di Cuori, la serie attualmente in onda con la terza stagione. All'appello mancano tre puntate che Rai 1 trasmetterà in prima serata in un triplice appuntamento domenica 15, lunedì 16 e martedì 17 febbraio. Il finale di stagione, previsto inizialmente domenica 22, viene dunque anticipato, programmando così tre serate con la serie, una dietro l'altro. Cuori 3 se la vedrà quindi non soltanto con la seconda e ultima puntata dello show musicale Taratata condotto da Paolo Bonolis, contro cui ha ben figurato lunedì scorso, ma sfiderà Colpa dei Sensi martedì 17 febbraio in una inedita serata in cui il finale di una serie di Rai 1 sarà opposto al finale di una serie di Canale 5.

