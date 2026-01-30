Colpa dei sensi | la nuova serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik su Canale 5

Su Canale 5 debutta oggi la nuova serie “Colpa dei sensi” con Gabriel Garko e Anna Safroncik. La prima puntata va in onda alle 21.20 e durerà circa un’ora. La storia ruota attorno a un triangolo amoroso ambientato tra Roma e altre location italiane. La serie si compone di sei episodi, diretti da un regista noto, e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset. Garko e Safroncik interpretano due personaggi che si trovano coinvolti in situazioni delicate e passionali, mantenendo alta

. Trama, cast, attori, quante puntate, regia, episodi, durata, a che ora inizia, orario, quando finisce, location, streaming. Colpa dei sensi è la nuova attesissima serie di Canale 5 in onda in prima serata da venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 21.30, con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. La regia è di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Gabriel Garko è noto al grande pubblico per alcune collaborazioni storiche con Mediaset come L’onore e il rispetto e Il bello delle donne. Ma qual è la trama, il cast e tutte le informazioni su Colpa dei sensi? Ecco tutte le informazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

