Da venerdì 30 gennaio su Canale 5 Colpa dei sensi la nuova serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik

Venerdì sera su Canale 5 arriva “Colpa dei sensi”, la nuova serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik. La fiction, diretta da Simona e Ricky Tognazzi, si compone di sei episodi e andrà in onda in tre prime serate. È la prima volta che i due attori tornano a lavorare insieme, in una trama che promette suspense e passione. La serie nasce da un’idea di Simona Izzo, che ha scritto anche il soggetto con i Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli.

COLPA DEI SENSI Da venerdì 30 gennaio, in prima serata su Canale 5, la nuova serie diretta da Simona e Ricky Tognazzi, "Colpa dei sensi", che vede di nuovo insieme la coppia Gabriel Garko e Anna Safroncik La miniserie, una coproduzione RTI – Compagnia Leone Cinematografica, in 6 episodi per 3 prime serate, nasce da un'idea di Simona Izzo che, insieme Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli, firma il soggetto di serie. "Colpa dei sensi" vanta nel cast anche Tommaso Basili, Giorgia Würth, Francesco Venditti, Lina Sastri, Romano Reggiani, Nicole Delfino, Lorenzo Lavia, Marco Cocci, Nicola Pistoia, Rebecca Liberati e Rosanna Banfi.

