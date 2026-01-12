Viterbo capitale della cultura il 2026 è l' anno della candidatura | A gennaio la prima riunione del comitato promotore

Viterbo si prepara a candidarsi come capitale della cultura nel 2026. Dopo un 2025 dedicato a definire le strategie e avviare le prime pratiche burocratiche, gennaio segnerà l'inizio ufficiale con la prima riunione del comitato promotore. Questa fase rappresenta un passo importante nel percorso verso il riconoscimento, sottolineando l’impegno della città nel valorizzare il proprio patrimonio culturale e artistico.

Il 2025 è stato l'anno del riscaldamento, dei primi passi burocratici e delle intenzioni messe nero su bianco. Dall'open call per raccogliere le idee progettuali fino al bando per individuare l'azienda che dovrà gestire la comunicazione della candidatura, la città ha iniziato a muoversi.

