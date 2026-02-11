Safe Houses Ana de Armas e Jennifer Connelly al centro della nuova serie sullo spionaggio di Apple TV
Apple sembra voler tornare a un certo tipo di thriller con identità ambigue e segreti che pesano come macigni con Safe Houses, una nuova serie internazionale che mette al centro due figure femminili forti e opposte. Apple TV accelera sul thriller internazionale con Safe Houses, serie in otto episodi tratta dal romanzo di Dan Fesperman. In trattative Ana de Armas e Jennifer Connelly, protagoniste di una storia di spionaggio, potere e cospirazioni globali. Un thriller internazionale tra Madrid e i delicati equilibri del potere Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, Ana de Armas e Jennifer Connelly sono in trattative per guidare Safe Houses, la nuova serie di spionaggio targata Apple TV. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondimenti su Safe Houses
Ana De Armas sarà un'aspirante influencer nel thriller Sweat
Ana De Armas si prepara a diventare influencer nel nuovo thriller “Sweat”.
Chi è l’ultima fidanzata di Tom Cruise? La giovane e bella Ana de Armas
Tom Cruise e Ana de Armas sono stati visti insieme diverse volte negli ultimi mesi.
Ultime notizie su Safe Houses
Argomenti discussi: Cape Fear torna in TV con Javier Bardem: data di uscita e prime immagini della serie Apple TV.
Safe Houses, Ana de Armas e Jennifer Connelly al centro della nuova serie sullo spionaggio di Apple TVApple sembra voler tornare a un certo tipo di thriller con identità ambigue e segreti che pesano come macigni con Safe Houses, una nuova serie internazionale che mette al centro due figure femminili f ... movieplayer.it
Serie TV thriller Safe Houses dal romanzo di Dan Fesperman, le anticipazioniProssimamente su Apple TV ... msn.com
BREAKING NEWS Inizieranno le riprese questo febbraio per #AppleTV: • I’m Glad My Mom Died Nuova serie starring Jennifer Aniston • Safe Houses Nuova serie spy thriller • The Buccaneers Stagione 3 starring Kristine Froseth - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.