Apple sembra voler tornare a un certo tipo di thriller con identità ambigue e segreti che pesano come macigni con Safe Houses, una nuova serie internazionale che mette al centro due figure femminili forti e opposte. Apple TV accelera sul thriller internazionale con Safe Houses, serie in otto episodi tratta dal romanzo di Dan Fesperman. In trattative Ana de Armas e Jennifer Connelly, protagoniste di una storia di spionaggio, potere e cospirazioni globali. Un thriller internazionale tra Madrid e i delicati equilibri del potere Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, Ana de Armas e Jennifer Connelly sono in trattative per guidare Safe Houses, la nuova serie di spionaggio targata Apple TV. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Safe Houses, Ana de Armas e Jennifer Connelly al centro della nuova serie sullo spionaggio di Apple TV

Approfondimenti su Safe Houses

Ana De Armas si prepara a diventare influencer nel nuovo thriller “Sweat”.

Tom Cruise e Ana de Armas sono stati visti insieme diverse volte negli ultimi mesi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Safe Houses

Argomenti discussi: Cape Fear torna in TV con Javier Bardem: data di uscita e prime immagini della serie Apple TV.

Safe Houses, Ana de Armas e Jennifer Connelly al centro della nuova serie sullo spionaggio di Apple TVApple sembra voler tornare a un certo tipo di thriller con identità ambigue e segreti che pesano come macigni con Safe Houses, una nuova serie internazionale che mette al centro due figure femminili f ... movieplayer.it

Serie TV thriller Safe Houses dal romanzo di Dan Fesperman, le anticipazioniProssimamente su Apple TV ... msn.com

BREAKING NEWS Inizieranno le riprese questo febbraio per #AppleTV: • I’m Glad My Mom Died Nuova serie starring Jennifer Aniston • Safe Houses Nuova serie spy thriller • The Buccaneers Stagione 3 starring Kristine Froseth - facebook.com facebook