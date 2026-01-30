Sugar | Apple TV annuncia la seconda stagione della serie con Colin Farrell

Apple TV ha annunciato ufficialmente che tornerà con una seconda stagione di Sugar, la serie poliziesca con Colin Farrell. Sono già state diffuse le prime immagini della nuova stagione, che promette di mantenere il tono noir e avvincente della prima. I fan possono aspettarsi nuovi colpi di scena e un Colin Farrell ancora più coinvolgente nel ruolo di protagonista e produttore esecutivo.

Apple TV ha rilasciato le prime immagini ufficiali della seconda stagione di Sugar, la serie poliziesca in chiave neo-noir che vede come protagonista e produttore esecutivo il candidato all’Emmy Colin Farrell. L’attesa per il ritorno dell’investigatore John Sugar terminerà il 19 giugno, data fissata per il debutto internazionale sulla piattaforma streaming con il primo degli otto episodi previsti. La programmazione proseguirà con una cadenza settimanale, concludendosi il 7 agosto. In questa nuova stagione, la narrazione mantiene la sua natura di omaggio contemporaneo ai classici del genere. John Sugar si troverà impegnato in un nuovo e complesso caso a Los Angeles: la ricerca del fratello scomparso di un giovane pugile in ascesa. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Sugar | Apple TV annuncia la seconda stagione della serie con Colin Farrell Approfondimenti su Sugar AppleTV Down Cemetery Road | Apple TV annuncia la seconda stagione Apple TV ha annunciato ufficialmente la produzione della seconda stagione di Pluribus, la nuova serie Tv di Apple Tv viene già rinnovata per una seconda stagione Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sugar AppleTV Apple TV+ annuncia la serie Sugar con Colin Farrell e altre novità in arrivoApple TV+ ha annunciavo diverse novità in arrivo nei prossimi mesi, come il primo trailer dell’attesissima serie Sugar con Colin Farrel. In Sugar, Colin Farrell interpreta un investigatore privato di ... iphoneitalia.com Apple TV+ annuncia le date e mostra le prime foto di Sugar con Colin Farrell e Presunto innocente con Jake GyllenhaalSugar nuova serie tv con Colin Farrell Presunto innocente nuova miniserie con Jake Gyllenhaal prime foto ufficiali streaming online Apple TV+ date uscita ... comingsoon.it Colin Farrell ha raccontato la sua esperienza con le riprese della serie DC #ThePenguin spiegando che il make-up prostetico gli ha permesso di “scoprire nuove emozioni”: «L’ultima cosa che voglio dire è che la maschera ha permesso al vero me di emerger - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.