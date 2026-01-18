Clizia Incorvaia dopo il proscioglimento | Sarcina? Nostro amore era tossico voglio preservare mia figlia

Clizia Incorvaia, prosciolta da ogni accusa, commenta la vicenda giudiziaria che l’ha coinvolta. Ospite a Verissimo, l’influencer ha spiegato di aver deciso di tutelare il benessere della propria figlia, dopo aver vissuto una relazione considerata tossica. La sua testimonianza evidenzia l'importanza di proteggere i minori e di rispettare la privacy sui social media.

(Adnkronos) – Clizia Incorvaia è stata prosciolta dalle accuse dell'ex marito Francesco Sarcina. Ospite a Verissimo, l'influencer ha parlato per la prima volta pubblicamente della vicenda giudiziaria in cui era stata accusata per trattamento illecito di dati personali per aver pubblicato sui social immagini della figlia minore senza il consenso del padre. "Quando io e Francesco – ha spiegato Incorvaia – stavamo insieme pubblicavamo sempre Nina sui social, fu lui a portarmi in un'agenzia di pubblicità di influencer marketing". Dopo la separazione, tra i due ci sarebbe stato solo un accordo verbale: "Avevamo stabilito che avrei potuto mostrare mia figlia solo di spalle. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Clizia Incorvaia dopo il proscioglimento: «Ho sempre agito in buona fede». Poi la stoccata all'ex Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia, la frecciata per l'ex Francesco Sarcina dopo la sentenza di proscioglimento

