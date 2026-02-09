Clizia Incorvaia rompe il silenzio e racconta di un rapporto difficile con Marco Sarcina. A Verissimo, l’influencer descrive un passato fatto di amore tossico, botte e occhi neri, e si dice costretta a denunciare. La donna rivela anche le difficoltà con l’ex marito, padre di sua figlia Nina, e le accuse che le sono state rivolte dalla nuova moglie del cantante.

Ospite a Verissimo, l'influencer risponde alle accuse della nuova moglie del cantante e racconta il difficile rapporto con l'ex marito, padre di sua figlia Nina Nel corso della conversazione con Silvia Toffanin, l'influencer ha commentato anche le parole diffuse sui social da Nayra Garibo, attuale moglie del cantante. Sarcina, nei mesi scorsi, aveva denunciato Incorvaia accusandola di aver pubblicato immagini della figlia sui social a fini economici, accusa dalla quale la donna è stata successivamente prosciolta.

© Lawebstar.it - Clizia Incorvaia: “Con Sarcina un amore tossico, botte e occhi neri. Ora sono costretta a denunciare”

Clizia Incorvaia rivela dettagli sconvolgenti sul rapporto con l’ex marito.

Clizia Incorvaia, prosciolta da ogni accusa, commenta la vicenda giudiziaria che l’ha coinvolta.

