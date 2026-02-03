Harden potrebbe lasciare i Clippers e trasferirsi ai Cavs. Secondo le fonti americane, al momento la trattativa tra le due squadre è la più concreta. Oltre al giocatore, si discute anche di scelte nel draft. La possibilità di un cambio di maglia diventa sempre più vicina.

Non certo come un anno fa, quando arrivò la notizia dello scambio Doncic-Davis, ma l’indiscrezione rilanciata da Espn su un possibile addio di James Harden ai Clippers ha fatto parecchio rumore. Il giocatore e la franchigia stanno cercando una soluzione e hanno tempo fino a a giovedì 5 febbraio, quando chiuderà il mercato. I Clippers sono in corsa per i playin: dopo un avvio negativo, hanno risalito la classifica, in pochi ci avrebbero creduto, vincendo 17 partite delle ultime 21. Harden e Leonard hanno rilanciato la stagione. Harden aveva firmato la scorsa estate un contratto 1+1 da 81.5 milioni di dollari, con player option per il secondo anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Harden, l'addio ai Clippers ora è possibile. Ipotesi Cleveland in cambio di Garland

