Claudia Mori 82 anni da regina | il compleanno della donna che ha stregato Celentano

Claudia Mori compie 82 anni e ancora oggi cattura l’attenzione. Da quando aveva 15 anni, ha fatto parlare di sé nel mondo dello spettacolo. Ora vive in Brianza, lontana dai riflettori, circondata dalla famiglia. La sua storia con Adriano Celentano ha scritto pagine importanti di musica e di vita. La coppia resta una delle più amate e seguite in Italia.

Dall'esordio a 15 anni di Claudia Mori alla vita blindata in Brianza: la storia della coppia più bella del mondo. Dall'esordio a 15 anni di Claudia Mori alla vita blindata in Brianza: la storia della coppia più bella del mondo che non smette di far sognare Oggi 12 febbraio il mondo dello spettacolo celebra una protagonista assoluta. Claudia Mori spegne 82 candeline, portando con sé il fascino di chi ha saputo dominare la scena senza mai farsi schiacciare dal potere. Romana di nascita, cresciuta in una famiglia umile ma ricca di valori culturali, Claudia ha trasformato un debutto casuale a soli 15 anni in una carriera leggendaria.

