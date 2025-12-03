L’audio privato di Celentano e Claudia Mori diventa virale | la battuta che ha fatto ridere tutti

Un momento di scherzo e complicità coniugale ha conquistato i social nelle ultime ore. Protagonisti sono Adriano Celentano e Claudia Mori, la “coppia più bella del mondo” della musica italiana, che hanno regalato ai fan un audio divertente pubblicato sulle pagine social ufficiali del Molleggiato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’INESISTENTE (@celentanoinesistente) La registrazione, breve ma esilarante, immortala i due artisti mentre guardano insieme lo Zecchino d’Oro, la storica manifestazione canora dedicata ai bambini. In sottofondo si sente la musica caratteristica della trasmissione, che fa da cornice a uno scambio inaspettato tra marito e moglie. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - L’audio privato di Celentano e Claudia Mori diventa virale: la battuta che ha fatto ridere tutti

