Guerra tra chatbot al Super Bowl 2026 Claude attacca ChatGPT | Traditori metteranno pubblicità dove non ve l’aspettate

Durante il Super Bowl 2026, le intelligenze artificiali si sono scontrate pubblicamente. Claude, il chatbot di Anthropic, ha lanciato un messaggio diretto a ChatGPT di OpenAI, chiamandolo “traditore” e avvertendo che ci saranno pubblicità sorprendenti durante l’evento. È la prima volta che due chatbot si confrontano così apertamente davanti a milioni di spettatori.

Il Super Bowl 2026 si trasforma in campo di battaglia per le intelligenze artificiali. Anthropic, società creatrice del chatbot Claude, ha scelto l’evento sportivo più seguito negli Stati Uniti per lanciare un attacco frontale a OpenAI e al suo ChatGPT. L’arma? Quattro spot pubblicitari che gridano una sola parola: tradimento. Con 127 milioni di spettatori registrati al Super Bowl 2025 (dati Nielsen), quegli slot pubblicitari valgono oro. Anthropic ha investito in quattro video da 60 secondi ciascuno, scegliendo una strategia aggressiva e provocatoria per comunicare un messaggio chiaro: ChatGPT sta per tradire la fiducia di chi lo usa introducendo pubblicità nelle conversazioni. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Guerra tra chatbot al Super Bowl 2026, Claude attacca ChatGPT: “Traditori, metteranno pubblicità dove non ve l’aspettate” Approfondimenti su Super Bowl 2026 La competizione tra le pubblicità dei chatbot al Super Bowl Durante il Super Bowl, le pubblicità sui chatbot sono al centro dell’attenzione. Tra pubblicità d’autore e grandi nomi, lo spot del Super Bowl 2026 si trasforma in un evento culturale di massa. Questa volta il Super Bowl ha fatto parlare di sé anche fuori dal campo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Super Bowl 2026 Argomenti discussi: Al Super Bowl in scena la rivalità tra chatbot, Claude dichiara guerra a ChatGpt con 4 spot pubblicitari: Traditori e sleali; Nigeria: Paluku (Carmelitani), non è solo guerra ai cristiani. Religione, petrolio e Stato debole alimentano il conflitto; Dalla guerra ai corpi mutilati: un ponte di cura tra Napoli e l’Ucraina - Pressenza; Chatbot e conflitti globali: l’Ai sotto accusa per propaganda. Al Super Bowl in scena la rivalità tra chatbot, Claude dichiara guerra a ChatGpt con 4 spot pubblicitari: «Traditori e sleali»L'attacco frontale di Anthropic a OpenAI con quattro spot per il Super Bowl 2026: «Hanno messo le pubblicità su ChatGpt. Sul nostro chatbot non arriveranno mai» ... corriere.it La competizione tra le pubblicità dei chatbot al Super BowlTra gli altri ci sono due spot in cui Claude prende in giro ChatGPT, che invece non ha ancora anticipato niente ... ilpost.it Gli spot che Claude trasmetterà durante il Super Bowl contengono prese in giro non troppo velate a ChatGPT, che invece non ha ancora anticipato niente x.com L'annuncio di Bad Bunny di un'esibizione tutta spagnola al Super Bowl del 2026 coincide con l'aumento delle operazioni dell'Ice e con la ripresa dei dibattiti sulla sovranità di Porto Rico e sulla sua possibile reintegrazione nella Corona spagnola https://l.e facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.