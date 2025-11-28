Street art e cittadinanza attiva | al via domani il progetto Agata per Catania

Cataniatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani alle ore 11, in via delle Medaglie d’Oro, sarà presentato ufficialmente il progettoAgata per Catania”, un intervento di riqualificazione urbana nato dalla collaborazione tra associazioni, cittadinanza attiva e Amministrazione Comunale. Il progetto, sviluppato attraverso la street art. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

