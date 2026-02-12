Cittadella perde di misura contro il Busto Arsizio nella Serie C girone A

Questa sera il Cittadella ha perso 1-0 contro il Busto Arsizio. La squadra di casa ha dominato il primo tempo, ma non è riuscita a segnare. Nel secondo, il Busto Arsizio ha trovato il gol decisivo e ha portato a casa i tre punti. I padroni di casa hanno provato a reagire, ma senza fortuna. La sconfitta complica la rincorsa ai piani alti della classifica.

Cittadella: Sconfitta a Misura nel Match contro Pro Patria. Nella competizione di Serie C girone A, il Cittadella ha subito una sconfitta di misura contro la Pro Patria, terminando l'incontro con il punteggio di 1-0. La partita è stata disputata a Busto Arsizio, in un contesto che ha messo in evidenza la determinazione degli avversari e alcune lacune nella prestazione del Cittadella. Il gol decisivo è stato realizzato da K. Udoh al 49° minuto, un evento che ha cambiato le sorti del match e che ha premiato la squadra di casa.

