Bergamo vuole farsi il regalo di Natale | chance riscatto contro Busto Arsizio
Bergamo si prepara a affrontare Busto Arsizio nel match di volley in programma martedì 23 dicembre alla ChorusLife Arena. Dopo la sconfitta contro San Giovanni in Marignano e l'addio di Parisi, la squadra cerca una risposta positiva in vista delle festività natalizie. L'incontro rappresenta un’opportunità per riscattarsi e riprendere fiducia nel cammino di campionato. La partita inizia alle 20, con l’obiettivo di regalare un buon risultato ai tifosi.
VOLLEY. Dopo il cocente ko con San Giovanni in Marignano e l’addio di Parisi, martedì 23 dicembre alla ChorusLife Arena, alle 20.30, le rossoblù vanno a caccia di punti nel match che segna l’esordio in panchina di Cervellin. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
